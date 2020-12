L'accordo c'è, il campo 'Federale' passa al Comune e rinasce (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Comune vuole far rivivere il 'Federale' di Sant'Osvaldo con 2 milioni di euro 12 novembre 2019 Udine poteva avere uno stadio da 8mila posti, ma è tutto saltato 9 giugno 2020 Se ne parlava da oltre ... Leggi su udinetoday (Di martedì 22 dicembre 2020) Ilvuole far rivivere il '' di Sant'Osvaldo con 2 milioni di euro 12 novembre 2019 Udine poteva avere uno stadio da 8mila posti, ma è tutto saltato 9 giugno 2020 Se ne parlava da oltre ...

akeup : @alessandro_cant Ecco, adesso sono d’accordo! FIGC, Calcio Napoli e ASL Napoli avrebbero potuto chiarirsi molto pri… - LucaCogno2 : @Novastadio bravo Mauro graneris sono d'accordo da quanto detto da te noi le gare le vinciamo sul campo Luca la Morra Cuneo. - azessandro : Nonostante molte volte non sia d'accordo con la visione degli eventi ( in- ed extra-campo) di @SimoneAvsim, c'è da… - WesHoney : @strongz @Cobretti_80 Mi trovi perfettamente d’accordo sulla scelta di campo ma poi non si può insultare Ausilio se… - bogianen_toro : @effe1312 @bozzamauro1 Dai sui colori ci mettiamo d'accordo, non siamo il Lipsia per dio, abbiamo vinto 7 scudetti… -

Ultime Notizie dalla rete : accordo campo L'accordo c'è, il campo "Federale" passa al Comune e rinasce UdineToday Italia e Qatar: siglato il Dialogo Strategico Roma-Doha

Italia e Qatar stringono relazioni sempre più fitte, soprattutto in ambito militare e strategico. Ma sarà opportuno per il nostro Paese?

L'accordo c'è, il campo "Fedrale" passa al Comune e rinasce

Sono soddisfatto per la chiusura di questo accordo: dobbiamo gioire per il quartiere e per l’intera città".

Italia e Qatar stringono relazioni sempre più fitte, soprattutto in ambito militare e strategico. Ma sarà opportuno per il nostro Paese?Sono soddisfatto per la chiusura di questo accordo: dobbiamo gioire per il quartiere e per l’intera città".