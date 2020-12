La terra trema ancora in Calabria: scossa magnitudo di 2.7 (Di martedì 22 dicembre 2020) L’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha segnalato una scossa di terremoto nella zona 7 km a nord di Roccaforte del Greco (RC), alle ore 16.26 del 22 dicembre. La scossa di magnutido 2.7. Le coordinate geografiche sono: (lat, lon) 38.11, 15.92 ad una profondità di 10 km. DATI #RIVISTI #terremoto ML 2.7 ore L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) L’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha segnalato unadi terremoto nella zona 7 km a nord di Roccaforte del Greco (RC), alle ore 16.26 del 22 dicembre. Ladi magnutido 2.7. Le coordinate geografiche sono: (lat, lon) 38.11, 15.92 ad una profondità di 10 km. DATI #RIVISTI #terremoto ML 2.7 ore L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

