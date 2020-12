Juventus-Fiorentina | i postini di Firenze | “Non consegniamo in vie con nomi juventini”

Leggi su sportface

(Di martedì 22 dicembre 2020) “COMUNICAZIONE UFFICIALE! In vista della partita di stasera, per la giornata di oggi ci saranno delle restrizioni relative alla nostra zona di consegna diretta. Non garantiamo il servizio nelle seguenti vie: Via Tacchinardi, Via Moggi, Via Lippi (e Macia), Via Agnelli, Via Boninsegna, Viale Torricelli (solo i numeri pari), Borgo Allegri, Via della Chiesa, Via casa Morata, Via di Lapo. Orgogliosi della vostra comprensione, FORZA VIOLA”. Lo ha scritto sulla propria pagina Facebook l’azienda di spedizioni “Fiorentini”, che ha annunciato con un post probabilmente ironico che non consegnerà in vie conche possono riferirsi a giocatori della. Stasera, infatti, all’Allianz stadium è in programma il match tra i bianconeri e la. SportFace.