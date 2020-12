Incentivi auto elettriche, nel 2021 ci sarà il 40% di sconto (Di martedì 22 dicembre 2020) Dal 1° gennaio 2021 per gli italiani sarà possibile usufruire degli Incentivi per le auto elettriche. I fondi stanziati sono stati divisi in 3 categorie, in base a quante emissioni di CO2 producono le auto da acquistare. Gli Incentivi saranno disponibili per i nuclei familiari con un ISEE minore di 30.000 euro. Quali sono le categorie per emissioni Il maxi incentivo che lo Stato Italiano avvierà dal 1° gennaio del prossimo anno sarà dedicato all’acquisto di auto elettriche, ibride e a motore termico. Il bonus per incentivare l’utilizzo sempre maggiore delle auto elettriche ed ibride sarà pari al 40% del prezzo totale di un’auto. Il prezzo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) Dal 1° gennaioper gli italianipossibile usufruire degliper le. I fondi stanziati sono stati divisi in 3 categorie, in base a quante emissioni di CO2 producono leda acquistare. Glisaranno disponibili per i nuclei familiari con un ISEE minore di 30.000 euro. Quali sono le categorie per emissioni Il maxi incentivo che lo Stato Italiano avvierà dal 1° gennaio del prossimo annodedicato all’acquisto di, ibride e a motore termico. Il bonus per incentivare l’utilizzo sempre maggiore delleed ibridepari al 40% del prezzo totale di un’. Il prezzo ...

Daniele_Manca : Manovra, le misure: dagli incentivi per gli occhiali al “bonus chef”. Revisione auto aumenta di 10 euro,… - infoiteconomia : Incentivi auto, un 2021 a tutto gas (e ibrido) - colca_volo : Legge di Bilancio 2021: dal Bonus mobili agli incentivi auto - Corriere della Sera - QuotidianPost : Revisione auto e aumento, come funziona il bonus dello Stato? - MarcoKris87 : RT @corriere_motori: Gli incentivi per l’acquisto di auto nuove, ecologiche, continueranno anche nel 2021. Alla Camera, in commissione Atti… -