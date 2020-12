Gemelline siamesi unite dalla testa e separate, il Natale di Ervina e Prefina in corsia al Bambino Gesù (Di martedì 22 dicembre 2020) 'Il sorriso delle Gemelline di Bangui è il più bel dono di Natale che l'Ospedale potesse ricevere' . A 7 mesi dall' intervento di separazione eseguito all' Ospedale Pediatrico Bambino Gesù , Ervina e ... Leggi su leggo (Di martedì 22 dicembre 2020) 'Il sorriso delledi Bangui è il più bel dono diche l'Ospedale potesse ricevere' . A 7 mesi dall' intervento di separazione eseguito all' Ospedale Pediatricoe ...

magicaGrmente22 : 'Ervina e Prefina, le gemelline centrafricane unite per la testa furono separate dai chirurghi della struttura ospe… - notizieinrete : RT @bambinogesu: Ervina e Prefina sono le gemelline arrivate dal Centrafrica unite per la testa. Il prof. Carlo Marras: «A 7 mesi dall'inte… - ostiamare22 : ???? Gemelline siamesi unite dalla testa e separate, il Natale di Ervina e Prefina in corsia al Bambino Gesù… - giuliatouch : RT @bambinogesu: Ervina e Prefina sono le gemelline arrivate dal Centrafrica unite per la testa. Il prof. Carlo Marras: «A 7 mesi dall'inte… - aleiapino : RT @bambinogesu: Ervina e Prefina sono le gemelline arrivate dal Centrafrica unite per la testa. Il prof. Carlo Marras: «A 7 mesi dall'inte… -