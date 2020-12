Formazioni ufficiali Juve Fiorentina | le scelte degli allenatori

(Di martedì 22 dicembre 2020) Ledimatch valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 14ª giornata di Serie A 2020/2021.ntus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Ronaldo, Morata.(5-3-2): Dragowki; Milenkovic, Pezzella, Caceres, Igor, Biraghi; Amrabat, Borja Valero, Castrovilli; Ribery, Vlahovic. Leggi su Calcionews24.com

E quale occasione migliore sarebbe per Cesare Prandelli per trovare la prima vittoria della sua nuova avventura sulla panchina della Fiorentina, dopo 3 pareggi e 3 sconfitte. Queste le formazioni ...Le formazioni ufficiali di Juve Fiorentina match valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Juve-Fiorentina, match ...