E' morto l' attore francese Claude Brasseur | il papà di Sophie Marceau in ' Il tempo delle mele'

(Di martedì 22 dicembre 2020) E'a 84 anninoto in Italia soprattutto per aver interpretato Francois Berreton, il padre di Vic () nei due film della saga cult 'Il...

EzioGreggio : Morto Claude Brasseur, grande attore, persona molto affabile. Ho avuto il piacere di premiarlo al Monte Carlo Film… - peppesava : RT @Ragusanews: Morto Claude Brasseur, attore nel film “Il tempo delle mele' - Ragusanews : Morto Claude Brasseur, attore nel film “Il tempo delle mele' - Morenozagor : RT @EzioGreggio: Morto Claude Brasseur, grande attore, persona molto affabile. Ho avuto il piacere di premiarlo al Monte Carlo Film Festiva… - Peppe_Longo : RT @EzioGreggio: Morto Claude Brasseur, grande attore, persona molto affabile. Ho avuto il piacere di premiarlo al Monte Carlo Film Festiva… -

Sono passati trent’anni dall’uscita nelle sale cinematografiche della creazione del genio di Tim Burton in duo col bravissimo Johnny Depp,Il 14 dicembre 1990 negli Stati Uniti usciva per la ...E' morto a 84 anni Claude Brasseur, attore francese noto in Italia soprattutto per aver interpretato François Berreton, il padre di Vic (Sophie Marceau) nei due film della saga cult "Il tempo delle ...