Dirty Little Virus di Iggy Pop è il saggio rock definitivo sul Covid-19 (testo e traduzione) (Di martedì 22 dicembre 2020) Quando tutto sembra già stato detto, scritto, cantato e suonato, ecco Dirty Little Virus di Iggy Pop. Se l’iguana del rock si denuda sul palco lo fa anche con i vestiti addosso. Cosa abbiamo appena detto? Niente di più semplice. non serve la pelle nuda per mostrare una natura incontaminata, e Iggy Pop ce lo insegna con questo nuovo drop. Una voce calda che si lascia accompagnare da un arrangiamento che sfiora il jazz, strizza l’occhiolino all’hard rock e ammicca al futuro, con tutta la saggezza che un rocker maturo può farci riscoprire quando pubblica una novità. Dirty Little Virus di Iggy Pop è una telecronaca declinata con il registro dell’opera. La rockstar, il ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) Quando tutto sembra già stato detto, scritto, cantato e suonato, eccodiPop. Se l’iguana delsi denuda sul palco lo fa anche con i vestiti addosso. Cosa abbiamo appena detto? Niente di più semplice. non serve la pelle nuda per mostrare una natura incontaminata, ePop ce lo insegna con questo nuovo drop. Una voce calda che si lascia accompagnare da un arrangiamento che sfiora il jazz, strizza l’occhiolino all’harde ammicca al futuro, con tutta la saggezza che uner maturo può farci riscoprire quando pubblica una novità.diPop è una telecronaca declinata con il registro dell’opera. Lastar, il ...

metal_it : IGGY POP, pubblica 'Dirty Little Virus' canzone ispirata alla pandemia #iggypop: - Metalitalia : IGGY POP: ascolta la nuova 'Dirty Little Virus' ispirata al COVID-19 #IGGYPOP - - Suoni_Distorti : IGGY POP: ascolta ‘Dirty Little Virus’, nuovo singolo sul Coronavirus - Suoni_Distorti : IGGY POP: ascolta 'Dirty Little Virus', nuovo singolo sul Coronavirus - SanremoAncheNoi : RT @SAonlinemag: La rockstar pubblica una canzone a sorpresa a tema Coronavirus. S'intitola “Dirty little virus” ma non prende posizioni, p… -