Cure, diagnosi e prevenzione: i sogni sotto l’albero delle donne con endometriosi (Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA – Sotto l’albero una cura per combattere la malattia, una diagnosi certa e precoce, la possibilità di essere comprese e non restare sole. Per le donne e le ragazze affette da endometriosi sono questi i sogni e i desideri, espressi o taciuti, per una qualità della vita migliore: speranze che accomunano le oltre 30 mila iscritte alla Community creata dalla Fondazione Italiana Endometriosi, uno spazio virtuale di sfogo e confronto, per trovare risposte immediate e sfatare falsi miti, per sentirsi più ascoltate e meno sole nelle tante difficoltà quotidiane soprattutto con l’arrivo del Natale. “La Fondazione si occupa di fare ricerca, supporto e informazione- spiega Pietro Giulio Signorile, presidente della Fondazione Italiana Endometriosi- Uno strumento di grande successo è la nostra Community, nata su Facebook a gennaio 2018, e ad oggi è la più grande community per la malattia del mondo. Le linee guida sono date dalla Fondazione, quindi si può contare su un’informazione corretta. Inoltre questo è un periodo molto delicato: da un lato il Covid che ha favorito l’isolamento sociale, dall’altro il Natale che porta a tirare le somme: non bisogna dimenticare che questa malattia ha un forte impatto sulla vita lavorativa, familiare e sociale. Ora più che mai la Community sostiene e aiuta queste donne a percepire un’assistenza concreta”. Leggi su dire (Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA – Sotto l’albero una cura per combattere la malattia, una diagnosi certa e precoce, la possibilità di essere comprese e non restare sole. Per le donne e le ragazze affette da endometriosi sono questi i sogni e i desideri, espressi o taciuti, per una qualità della vita migliore: speranze che accomunano le oltre 30 mila iscritte alla Community creata dalla Fondazione Italiana Endometriosi, uno spazio virtuale di sfogo e confronto, per trovare risposte immediate e sfatare falsi miti, per sentirsi più ascoltate e meno sole nelle tante difficoltà quotidiane soprattutto con l’arrivo del Natale. “La Fondazione si occupa di fare ricerca, supporto e informazione- spiega Pietro Giulio Signorile, presidente della Fondazione Italiana Endometriosi- Uno strumento di grande successo è la nostra Community, nata su Facebook a gennaio 2018, e ad oggi è la più grande community per la malattia del mondo. Le linee guida sono date dalla Fondazione, quindi si può contare su un’informazione corretta. Inoltre questo è un periodo molto delicato: da un lato il Covid che ha favorito l’isolamento sociale, dall’altro il Natale che porta a tirare le somme: non bisogna dimenticare che questa malattia ha un forte impatto sulla vita lavorativa, familiare e sociale. Ora più che mai la Community sostiene e aiuta queste donne a percepire un’assistenza concreta”.

biif : @Prima_Vera56 @AlbertHofman72 @GioChirilly @confundustria L'anno scorso 647mila, quest'anno 700mila. Vedrai a fine… - simo_dini : @BarillariDav Ma hanno funzionato altrimenti saremmo in condizioni disastrose per la sanità. Io penso davvero che q… - Vincenzo354372 : @Davide38296157 L'unica cosa davvero utile sarebbe non farli arrivare in ospedale fornendo diagnosi tempestiva e cu… - FuggettaF : RT @Telethonitalia: Aumentare le malattie genetiche oggetto di #screening alla nascita, per favorire grazie a una diagnosi precoce un acces… - Kapparar1 : @Mirkuz @Pgreco_ @_CFerre_ @martinacarletti E la letalità? In questi dati, tieni anche conto delle persone che mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Cure diagnosi Dalla Puglia parte il treno-ospedale: diagnosi e cure ad alta velocità Il Messaggero Pembrolizumab, dall'Aifa l'ok per la cura di altre tre neoplasie

L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha approvato la rimborsabilità di pembrolizumab per il trattamento in fase avanzata di tre complesse neoplasie: il tumore del polmone non a piccole cellule squamo ...

Vecchietti (Intesa Sanpaolo Rbm Salute): “Digitalizzazione fattore chiave per la sostenibilità del sistema sanitario del nostro Paese”

Vecchietti: "Gli strumenti di predictive underwriting e adaptive pricing consentiranno alle compagnie la definizione di polizze assicurative personalizzate che operino a protezione della mappatura dei ...

L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha approvato la rimborsabilità di pembrolizumab per il trattamento in fase avanzata di tre complesse neoplasie: il tumore del polmone non a piccole cellule squamo ...Vecchietti: "Gli strumenti di predictive underwriting e adaptive pricing consentiranno alle compagnie la definizione di polizze assicurative personalizzate che operino a protezione della mappatura dei ...