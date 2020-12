Combinata nordica, all’Italia manca ancora condizione atletica nel fondo, ma la top ten è alla portata (Di martedì 22 dicembre 2020) Seppur gareggiando a singhiozzo, la Coppa del Mondo di Combinata nordica manda ufficialmente in archivio la prima parte della sua stagione. È dunque giunto il momento di effettuare un bilancio della squadra italiana al termine della fase iniziale dell’annata agonistica. Nell’arco di questo periodo gli atleti si sono confrontati sia sul trampolino più imponente in assoluto (Kuusamo) che su quello più minuto del circuito (Ramsau). Due impianti agli antipodi, sui quali il team azzurro ha mandato in zona punti quattro atleti diversi. Dunque c’è una buona quantità di piazzamenti, se si vuole vedere il bicchiere mezzo pieno. Se invece si guarda al bicchiere mezzo vuoto, va rimarcato come gli italiani si siano generalmente attestati tra il 21° e il 30° posto. Il miglior risultato nelle prime cinque gare è rappresentato da una tredicesima posizione e non si è ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) Seppur gareggiando a singhiozzo, la Coppa del Mondo dimanda ufficialmente in archivio la prima parte della sua stagione. È dunque giunto il momento di effettuare un bilancio della squadra italiana al termine della fase iniziale dell’annata agonistica. Nell’arco di questo periodo gli atleti si sono confrontati sia sul trampolino più imponente in assoluto (Kuusamo) che su quello più minuto del circuito (Ramsau). Due impianti agli antipodi, sui quali il team azzurro ha mandato in zona punti quattro atleti diversi. Dunque c’è una buona quantità di piazzamenti, se si vuole vedere il bicchiere mezzo pieno. Se invece si guarda al bicchiere mezzo vuoto, va rimarcato come gli italiani si siano generalmente attestati tra il 21° e il 30° posto. Il miglior risultato nelle prime cinque gare è rappresentato da una tredicesima posizione e non si è ...

FondoItalia : Combinata Nordica - Weekend di OPA Cup a Seefeld: l'Italia vince con Bortolas - FisiTrentino : Risultato storico per il giovane Iacopo bortolas, che vince per la prima volta una gara Opa Alpen Cup di combinata… - FondoItalia : Combinata Nordica - Geiger addomestica ancora Riiber in volata. 15° Pittin - sportface2016 : #fisnoco Combinata nordica, #Ramsau 2 2020: bis di #Geiger, Alessandro #Pittin chiude 15esimo - DanieleRaponi : #Geiger ???? vince nel trampolino normale + 10 km ad inseguimento #Ramsau J #Riiber ???? 2º #Riessle ???? 3º #Pittin ???? 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Combinata nordica Combinata Nordica - Weekend di OPA Cup a Seefeld: l'Italia vince con Bortolas FondoItalia.it Combinata nordica, all’Italia manca ancora condizione atletica nel fondo, ma la top ten è alla portata

Seppur gareggiando a singhiozzo, la Coppa del Mondo di combinata nordica manda ufficialmente in archivio la prima parte della sua stagione. È dunque giunto il momento di effettuare un bilancio della s ...

Inverno in Piemonte tra Alpi, valli e borghi antichi

Si parte dall’antica capitale dell’Alta Val Chisone, Pragelato, che nel 2006 ha ospitato le gare olimpiche di fondo, il trampolino e la combinata nordica. Questo borgo alpino offre un anello di 15 ...

Seppur gareggiando a singhiozzo, la Coppa del Mondo di combinata nordica manda ufficialmente in archivio la prima parte della sua stagione. È dunque giunto il momento di effettuare un bilancio della s ...Si parte dall’antica capitale dell’Alta Val Chisone, Pragelato, che nel 2006 ha ospitato le gare olimpiche di fondo, il trampolino e la combinata nordica. Questo borgo alpino offre un anello di 15 ...