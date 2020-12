Cgil | pronti a mobilitazione per sostenere lavoratori Metro C

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 dicembre 2020) Roma – “L’emendamento alla manovra 2021, in cui erano previsti 10 milioni di euro per il finanziamento delle tratte T2, T1 e C2 della Linea C, ovvero le tratte Venezia-Clodio, Clodio-Farnesina e Farnesina-Grottarossa, e’ stato bocciato”. Cosi’ in un comunicato lae la Filleadi Roma e del Lazio che esprimono “forte contrarieta’ a questa decisione sia perche’ laC era inserita tra le grandi opere di cui il Governo voleva lo sblocco dei lavori, sia per le ricadute occupazionali”. “Da mesi, infatti i 600diC SCPA sono in cassa integrazione e non a causa della pandemia ma per stalli di natura politica e questa ultima decisione non si tradurra’ certo nella garanzia dell’occupazione per loro.” “A preoccuparci e’ anche l’idea di Capitale che si sta delineando: una Roma sempre ...