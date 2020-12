Bonus sociale, dal 1° gennaio 2021 lo sconto in bolletta sarà automatico (Di martedì 22 dicembre 2020) Dal 1° gennaio 2021 il Bonus sociale, ossia lo sconto sulle bollette di luce, gas e acqua previsto per le famiglie con redditi bassi, diventerà automatico per tutte le utenze in possesso dei requisiti richiesti, senza che sia più necessario presentare la domanda presso i Comuni o i Caf abilitati. Bonus sociale, cosa cambia nel 2021 Per avere diritto al Bonus, il sistema attualmente in vigore si basa da una parte sulle informazioni che vengono fornite dal cittadino con l’istanza di accesso al Bonus (o con la richiesta di rinnovo, ove prevista) e, dall’altra parte, su informazioni che sono nella disponibilità dei Comuni, delle singole imprese di distribuzione e dei venditori di energia elettrica e ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 dicembre 2020) Dal 1°il, ossia losulle bollette di luce, gas e acqua previsto per le famiglie con redditi bassi, diventeràper tutte le utenze in possesso dei requisiti richiesti, senza che sia più necessario presentare la domanda presso i Comuni o i Caf abilitati., cosa cambia nelPer avere diritto al, il sistema attualmente in vigore si basa da una parte sulle informazioni che vengono fornite dal cittadino con l’istanza di accesso al(o con la richiesta di rinnovo, ove prevista) e, dall’altra parte, su informazioni che sono nella disponibilità dei Comuni, delle singole imprese di distribuzione e dei venditori di energia elettrica e ...

Bonus sociale, dal 1° gennaio 2021 lo sconto in bolletta sarà automatico

Cambiano le modalità di accesso allo sconto sulle bollette di luce, gas e acqua per le famiglie in difficoltà.

Cambiano le modalità di accesso allo sconto sulle bollette di luce, gas e acqua per le famiglie in difficoltà.