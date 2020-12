Azzolina bocciata | Conte promosso | gli studenti danno le pagelle di fine anno

TecnicaScuola : Le pagelle degli studenti alla politica e alla istituzioni vicini. Azzolina bocciata - - romi_andrio : RT @ardigiorgio: Azzolina aveva proposto prolungamento scuola fino al 30 giugno. Proposta bocciata dalla lega “perché danneggia il turismo”… - ascochita : RT @ardigiorgio: Azzolina aveva proposto prolungamento scuola fino al 30 giugno. Proposta bocciata dalla lega “perché danneggia il turismo”… - ardigiorgio : Azzolina aveva proposto prolungamento scuola fino al 30 giugno. Proposta bocciata dalla lega “perché danneggia il t… - MarcG_69 : RT @EnzoSan69: #Concorso #scuola, #Azzolina 'bocciata' anche dal #ConsigliodiSraro: «Sì alle prove suppletive» -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina bocciata

Tecnica della Scuola

Stessa sorte è toccata a tutta la politica: anche l’opposizione è bocciata dal 60%. Per quanto riguarda invece i divieti imposti, per lo più vengono salvati dal 52%, 1 su 5 le boccia e il 28% le ...Un’idea, quella della riapertura a gennaio, che soltanto una settimana fa era stata bocciata dall’Istituto Superiore di Sanità che aveva affermato come fosse difficile riaprire le scuole in sicurezza ...