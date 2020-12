Amici 20 l’inedito di Raffaele Senza love (video e testo) (Di martedì 22 dicembre 2020) Amici 20 l’inedito di Raffaele Senza love dal 22 dicembre su tutte le piattaforme digitali (video – testo) Aumentano gli inediti di Amici 20 dopo Sangiovanni e Leonardo arriva anche l’inedito di di Raffaele Senza love cui monitoreremo l’andamento (leggi qui). Senza love è prodotto da Gorbaciof. Ecco come Raffaele ha commentato il rilascio del suo inedito: ”Senza love” nasce da un terribile incubo che mi ha perseguitato per un po’ di notti. È uno specchio di tutte le mie paure più grandi, in particolare quella di rimanere solo ma soprattutto di rimanere Senza l’amore delle persone più ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 22 dicembre 2020)20didal 22 dicembre su tutte le piattaforme digitali () Aumentano gli inediti di20 dopo Sangiovanni e Leonardo arriva anchedi dicui monitoreremo l’andamento (leggi qui).è prodotto da Gorbaciof. Ecco comeha commentato il rilascio del suo inedito: ”” nasce da un terribile incubo che mi ha perseguitato per un po’ di notti. È uno specchio di tutte le mie paure più grandi, in particolare quella di rimanere solo ma soprattutto di rimanerel’amore delle persone più ...

bcksbrns : RT @fxrfallabianca: arrivo tardi ma sono PIENA di non vedere evandro il sabato, in più oggi doveva presentare l'inedito L'INEDITO AMICI NON… - fxrfallabianca : arrivo tardi ma sono PIENA di non vedere evandro il sabato, in più oggi doveva presentare l'inedito L'INEDITO AMICI… - sangio_amici : @Giulia33086829 Ma infatti poi oggi è tim che gli ha fatto cantare l’inedito ed ha fatto benissimo. Poi altre volte… - whatanightx : Seguo amici tipo da due puntate... Ma si esibiscono ogni sabato solo con l'inedito i cantanti? #Amici2020 - Youngwildnpoor : Ma questi non sarebbero sopravvissuti ad Amici 3, che avevi l'inedito solo se arrivavi al serale e poi non era dett… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici l’inedito «...Altrimenti ci arrabbiamo!»: Terence Hill e i quattro punti in testa, la dune buggy tutta italiana e altri... Corriere della Sera