A Napoli come nel proibizionismo per bere un caffè dopo le 11 (Di martedì 22 dicembre 2020) L’ordinanza che a Napoli vieta di prendere il caffè al bar dopo le 11, entra di diritto nel guinness della stupidità. Oggi Il Mattino racconta gli stratagemmi utilizzati per aggirare un provvedimento ottuso. «Scusi, vorrei una bottiglietta d’acqua… (occhiolino al barista) corretta, però… », farfuglia dietro la mascherina il cliente in astinenza. Il titolare, ammiccando a sua volta al di là del triste tavolino che impedisce l’accesso tra un dispenser di igienizzante e un termoscanner: «Solo un attimo e sono da lei…» (e indica con il muto sguardo da pusher e il mento proteso in avanti il belvedere in fondo alla strada, la panchina nello spiazzo poco lontano o la fontana all’angolo). Paga, si allontana, e pochi minuti dopo il cliente, in ansiosa attesa sul luogo convenuto, riceve la visita del garzone del bar ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 dicembre 2020) L’ordinanza che avieta di prendere ilal barle 11, entra di diritto nel guinness della stupidità. Oggi Il Mattino racconta gli stratagemmi utilizzati per aggirare un provvedimento ottuso. «Scusi, vorrei una bottiglietta d’acqua… (occhiolino al barista) corretta, però… », farfuglia dietro la mascherina il cliente in astinenza. Il titolare, ammiccando a sua volta al di là del triste tavolino che impedisce l’accesso tra un dispenser di igienizzante e un termoscanner: «Solo un attimo e sono da lei…» (e indica con il muto sguardo da pusher e il mento proteso in avanti il belvedere in fondo alla strada, la panchina nello spiazzo poco lontano o la fontana all’angolo). Paga, si allontana, e pochi minutiil cliente, in ansiosa attesa sul luogo convenuto, riceve la visita del garzone del bar ...

matteosalvinimi : Grazie all'imprenditore Gianluigi Cimmino, amministratore delegato di Yamamay e Carpisa, per le parole di stima. Na… - matteosalvinimi : A Napoli la Lega cresce come non mai! 17 adesioni di nuovi consiglieri e una struttura in ogni quartiere. Siamo pro… - daniarcucci : 'Voglio diventare l'idolo dei ragazzi poveri di Napoli, perché loro sono come ero io a Buenos Aires'. La frase de D… - LuigiSando56 : @tuttonapoli come si preoccupa la @cazetta ..delle sorti del @NAPOLI??..sono commosso...@INSIGNE lo regaliamo alla… - napolista : A Napoli come nel proibizionismo per bere un caffè dopo le 11 I metodi per aggirare un provvedimento stupido. Si p… -