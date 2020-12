“A gennaio febbraio non sarà facile”. Terza ondata Covid, Matteo Bassetti avverte: “Situazione complicata” (Di martedì 22 dicembre 2020) Sulla variante inglese del nuovo coronavirus “c’è stato troppo rumore per un qualcosa peraltro senza fondamento scientifico; l’annuncio è del ministero inglese, ma senza una pubblicazione scientifica su una rivista ‘peer-review'”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, commentando la pericolosità della variante di Sars-CoV-2 scoperta nel Regno Unito. “In un laboratorio di genomica inglese è stato trovato che il coronavirus pare aver avuto una mutazione che però non inficia sulla mortalità e sull’aggressività del virus, ma aumenta la contagiosità del 70%. Non è una dato però approvato scientificamente – prosegue Bassetti -. I virus normalmente mutano, ci ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) Sulla variante inglese del nuovo coronavirus “c’è stato troppo rumore per un qualcosa peraltro senza fondamento scientifico; l’annuncio è del ministero inglese, ma senza una pubblicazione scientifica su una rivista ‘peer-review'”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute l’infettivologo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi-19 della Liguria, commentando la pericolosità della variante di Sars-CoV-2 scoperta nel Regno Unito. “In un laboratorio di genomica inglese è stato trovato che il coronavirus pare aver avuto una mutazione che però non inficia sulla mortalità e sull’aggressività del virus, ma aumenta la contagiosità del 70%. Non è una dato però approvato scientificamente – prosegue-. I virus normalmente mutano, ci ...

