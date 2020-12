Vincono 1 milione di euro giocando online ma percepiscono reddito di cittadinanza: 7 denunciati (Di lunedì 21 dicembre 2020) Vincono un milione di euro giocando online ma prendono il reddito di cittadinanza: denunciate sette persone a Viterbo. La notizia giunge dopo che i finanzieri della Compagnia di Viterbo, attraverso il mirato utilizzo delle banche dati in uso e i necessari riscontri, hanno analizzato la posizione di migliaia di percettori della misura in provincia. Individuate, fra le altre, sette persone che, prospettando una situazione patrimoniale familiare di sostanziale indigenza, erano titolari di conti gioco online, utilizzati assiduamente sia per giocare che per scommettere. I soggetti alimentavano i propri conti gioco mediante ricariche di denaro in contanti o bonifici-giroconti direttamente dai propri conti correnti personali o da carte di credito ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 dicembre 2020)undima prendono ildi: denunciate sette persone a Viterbo. La notizia giunge dopo che i finanzieri della Compagnia di Viterbo, attraverso il mirato utilizzo delle banche dati in uso e i necessari riscontri, hanno analizzato la posizione di migliaia di percettori della misura in provincia. Individuate, fra le altre, sette persone che, prospettando una situazione patrimoniale familiare di sostanziale indigenza, erano titolari di conti gioco, utilizzati assiduamente sia per giocare che per scommettere. I soggetti alimentavano i propri conti gioco mediante ricariche di denaro in contanti o bonifici-giroconti direttamente dai propri conti correnti personali o da carte di credito ...

