Tumori: nuova luce su chinasi Aurora-A e il TPX2 (Di lunedì 21 dicembre 2020) nuova luce sulla divisione cellulare nei Tumori: studio del Cnr si è concentrato sulla chinasi Aurora-A e il suo attivatore TPX2 La direzione della divisione di una cellula determina la posizione delle due cellule figlie, contribuendo a definirne il destino verso la proliferazione o il differenziamento. Il controllo dell’orientamento della divisione cellulare è quindi fondamentale nei… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 21 dicembre 2020)sulla divisione cellulare nei: studio del Cnr si è concentrato sulla-A e il suo attivatoreLa direzione della divisione di una cellula determina la posizione delle due cellule figlie, contribuendo a definirne il destino verso la proliferazione o il differenziamento. Il controllo dell’orientamento della divisione cellulare è quindi fondamentale nei… L'articolo Corriere Nazionale.

carvalho75 : @vaccart @giorgiogilestro @Jacopopelle_98 Ho letto di possibile utilizzo di questa nuova tecnica a mRNA anche per u… - ForumRisk : “Con la lotta al covid la ricerca ha compiuto un salto di conoscenza. Si apre la strada a una nuova epoca di vaccin… - ANSA_Salute : Uno studio pubblicato su Journal of Biophotonics descrive una nuova tecnica per combattere il #tumore alla pelle, a… - antonio_maconi : RT @BiblioOspAL: Si segnala l'articolo di Bertuccio, Elia, Scaglione, Longo, Sgubin, Vitali e Barbanera su una nuova tecnica basata sull'us… - informazionecs : In Italia, i tumori neuroendocrini registrano 4/5 nuovi casi ogni 100.000 persone, ma i pazienti vengono diagnosti… -

Ultime Notizie dalla rete : Tumori nuova Tumori al seno e all'ovaio: nuova terapia se il gene Brca è mutato Fondazione Umberto Veronesi La scoperta all’Università di Napoli: lo scheletro delle cellule fa ‘tremare’ i tumori

Una nuova simulazione in 3D dell’impalcatura che sostiene la membrana cellulare permette per la prima volta di prevedere i cambiamenti della forma che avvengono quando la... Napoli. Per tutto il ...

Il nuovo record dell'"Ice man" francese

L'operatore sanitario di 34 anni è rimasto nella cabina di plexiglass per 2 ore, 35 minuti e 43 secondi, battendo il record precedente di 40 minuti. L'estrema sfida è stata lanciata per raccogliere fo ...

Una nuova simulazione in 3D dell’impalcatura che sostiene la membrana cellulare permette per la prima volta di prevedere i cambiamenti della forma che avvengono quando la... Napoli. Per tutto il ...L'operatore sanitario di 34 anni è rimasto nella cabina di plexiglass per 2 ore, 35 minuti e 43 secondi, battendo il record precedente di 40 minuti. L'estrema sfida è stata lanciata per raccogliere fo ...