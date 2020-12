Tg Sanità | edizione del 21 dicembre 2020

Leggi su dire

(Di lunedì 21 dicembre 2020) “Se tutte le procedure di verifica sul vaccino Pfizer Biontech da parte di Ema e di Aifa saranno completate favorevolmente nelle date previste, l’Italia partirà con le prime vaccinazioni al personale sanitario il 27 dicembre”. È quanto ha fatto sapere in una nota il ministero della Salute, a seguito di una riunione che si è svolta la settimana scorsa tra il ministro Roberto Speranza e il commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri. “Il Governo italiano- ha proseguito la nota- ha lavorato negli ultimi giorni per favorire una simbolica data comune di avvio delle vaccinazioni nell’Unione Europea”. Le 202 milioni di dosi annunciate per il nostro Paese, però, arriveranno nell’arco di 21 mesi e non più 15. A spiegare il perché è stato il commissario Arcuri: “Sanofi, che doveva darci 40 milioni di dosi nel terzo e quarto trimestre del 2021- ha detto- ha un ritardo e ce le darà nel secondo e terzo trimestre del 2022”. – EPATITE C. RETE HCV SICILIA: 30MILA OVER 60 CON VIRUS, ORA TEST SU 6MILA DETENUTI