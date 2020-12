Tesla nel listino top a Wall Street Ma la svolta tech ha delle nubi (Di lunedì 21 dicembre 2020) L'esordio di Tesla nell'indice S&P 500 di Wall Street non registra "il botto". Il calo delle azioni, già a inizio contrattazioni, è del 5%. L'azienda vale oggi sul mercato 624 miliardi di dollari Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 21 dicembre 2020) L'esordio dinell'indice S&P 500 dinon registra "il botto". Il caloazioni, già a inizio contrattazioni, è del 5%. L'azienda vale oggi sul mercato 624 miliardi di dollari Segui su affaritaliani.it

