Slalom maschile Madonna di Campiglio 2020 in tv | data | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Il programma dellospecialedidi, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di sci alpino. Dopo la gara in Alta Badia, gliisti si sfidano nuovamente tra le porte strette in Trentino. Tanti gli atleti a caccia di un buon risultato nell’ultima gara delin questa specialità La gara, prevista martedì 22 dicembre con prima manche alle ore 17:45 e seconda alle 20:45, sarà trasmessa intv sui canali di Rai Sport ed Eurosport, oltre che insu Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.