Roma, fa la spesa e poi scompare: è allarme per la sorte di un anziano, il disperato appello per ritrovarlo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono disperati, i familiari dell’anziano che oggi, dopo aver fatto la spesa, ha fatto perdere le sue tracce. L’uomo, Antonio Barbacci, questa sera non è rientrato a casa e non risponde al telefono e i suoi cari sono molto preoccupati, tanto da lanciare un disperato appello sui social. “Aiutateci a ritrovarlo!!! – scrivono – Barbacci Antonio è scomparso oggi, 21 dicembre 2020, presumibilmente a bordo della sua auto Yaris grigia, targa “DJ412XX“. Chiunque possa aiutarci ci contatti al numero 368.7680822“. “Ha fatto spesa da noi, è venuto alla mia cassa, stamattina presto, alla Doc di via dei Due Ponti. Non ha parlato molto, mentre in genere qualche chiacchiera la fa”, ha commentato una donna. La preoccupazione è tanta: chiunque possa dare indicazioni utili contatti il numero indicato. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono disperati, i familiari dell’che oggi, dopo aver fatto la, ha fatto perdere le sue tracce. L’uomo, Antonio Barbacci, questa sera non è rientrato a casa e non risponde al telefono e i suoi cari sono molto preoccupati, tanto da lanciare unsui social. “Aiutateci a!!! – scrivono – Barbacci Antonio è scomparso oggi, 21 dicembre 2020, presumibilmente a bordo della sua auto Yaris grigia, targa “DJ412XX“. Chiunque possa aiutarci ci contatti al numero 368.7680822“. “Ha fattoda noi, è venuto alla mia cassa, stamattina presto, alla Doc di via dei Due Ponti. Non ha parlato molto, mentre in genere qualche chiacchiera la fa”, ha commentato una donna. La preoccupazione è tanta: chiunque possa dare indicazioni utili contatti il numero indicato. ...

CorriereCitta : Roma, fa la spesa e poi scompare: è allarme per la sorte di un anziano, il disperato appello per ritrovarlo - Roma_H_24 : Spesa a domicilio a Natale: ecco dove farla e in quali giorni nel Trieste-Salario - - rosaluz24923153 : @Edenred_Italia sono beneficiaria dei bonus spesa del comune di Roma negli ultimi giorni l'app per utilizzarli non… - romatoday : La spesa di Natale con poco più di 10 euro a persona: il Centro Agroalimentare Roma spiega come fare… - Roma_H_24 : Spesa domicilio a Natale: ecco dove farla e in quali giorni nel Trieste-Salario - -

Ultime Notizie dalla rete : Roma spesa Natale: dal Car di Roma la "Borsa della spesa" delle festività Myfruit.it Elezioni Roma: Raggi più forte, Calenda attende il Pd che ‘briga’, e Berlusconi rilancia Bertolaso ma…

Elezioni Roma: Calenda da solo è perso, ma il Pd nicchia pur non avendo candidati Calenda, buon nome da spendere, senza il Pd sa benissimo che da solo può fare ben poco. Di contro, è anche vero che lo ...

Legge di Bilancio, Legnini: quadro nuovo e molto favorevole per la ricostruzione

ROMA – “Ringrazio il governo e i parlamentari di maggioranza e opposizione per il proficuo lavoro svolto, nell’esame della Legge di Bilancio 2021, per favorire la ricostruzione e la ripresa economica ...

Elezioni Roma: Calenda da solo è perso, ma il Pd nicchia pur non avendo candidati Calenda, buon nome da spendere, senza il Pd sa benissimo che da solo può fare ben poco. Di contro, è anche vero che lo ...ROMA – “Ringrazio il governo e i parlamentari di maggioranza e opposizione per il proficuo lavoro svolto, nell’esame della Legge di Bilancio 2021, per favorire la ricostruzione e la ripresa economica ...