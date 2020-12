Restrizioni Covid: ecco il modello di autocertificazione per gli spostamenti (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Foto Ansa) Con il Dpcm Natale è stato l’obbligo di autocertificazione spostamenti in tutta Italia, reintrodotto in precedenza con il Dpcm novembre, varato dal governo per fronteggiare l’impennata dei contagi Covid. Le misure restrittive sono state confermate, anzi rafforzate con il penultimo Dpmc Natale, in vigore dal 4 dicembre, emanato dal governo per gestire le misure anti-Covid durante il mese critico delle festività natalizie, e con l’ultimo Decreto Natale, con l’ulteriore stretta sulle regole da seguire per tutte le festività natalizie: dal 24 dicembre al 6 gennaio. Il Dpcm novembre ha, di fatto, trasformato l’Italia in un Paese a 3 zone: zona rossa, zona arancione e zona gialla, ognuna con nuove Restrizioni che, in base al rischio stabilito, diventano via via più stringenti. Sul territorio ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Foto Ansa) Con il Dpcm Natale è stato l’obbligo diin tutta Italia, reintrodotto in precedenza con il Dpcm novembre, varato dal governo per fronteggiare l’impennata dei contagi. Le misure restrittive sono state confermate, anzi rafforzate con il penultimo Dpmc Natale, in vigore dal 4 dicembre, emanato dal governo per gestire le misure anti-durante il mese critico delle festività natalizie, e con l’ultimo Decreto Natale, con l’ulteriore stretta sulle regole da seguire per tutte le festività natalizie: dal 24 dicembre al 6 gennaio. Il Dpcm novembre ha, di fatto, trasformato l’Italia in un Paese a 3 zone: zona rossa, zona arancione e zona gialla, ognuna con nuoveche, in base al rischio stabilito, diventano via via più stringenti. Sul territorio ...

Agenzia_Italia : Papa: 'Basta lamentarsi delle restrizioni per il Covid' - fanpage : #Covid_19 boom di contagi in #Svezia. Nuove restrizioni - myrtamerlino : Ore 17.00 via del Corso, #Roma. Il #Covid_19 ringrazia per il regalo di #Natale. Forse le restrizioni si sono allen… - gbaglioni : RT @CriticaScient: Infarti più frequenti dopo che a causa delle restrizioni per mesi le persone non si sono potute curare. Ma per loro è l… - infoitsalute : Variante Covid, massima allerta del governo in Italia: 'Ulteriori restrizioni se crescono i contagi' -

Ultime Notizie dalla rete : Restrizioni Covid Restrizioni anti-Covid, la Tari si paga anche sulla seconda casa non raggiungibile Il Sole 24 ORE Restrizioni Covid: ecco il modello di autocertificazione per gli spostamenti

Le misure restrittive sono state confermate, anzi rafforzate con il penultimo Dpmc Natale, in vigore dal 4 dicembre, emanato dal governo per gestire le misure anti-covid durante il ... ognuna con ...

Macerata, "In viaggio con Babbo Natale": un successo il primo tour

Successo di pubblico per il primo tour intitolato “In viaggio con Babbo Natale” e organizzato ieri pomeriggio (sabato 19 ...

Le misure restrittive sono state confermate, anzi rafforzate con il penultimo Dpmc Natale, in vigore dal 4 dicembre, emanato dal governo per gestire le misure anti-covid durante il ... ognuna con ...Successo di pubblico per il primo tour intitolato “In viaggio con Babbo Natale” e organizzato ieri pomeriggio (sabato 19 ...