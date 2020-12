Recovery: Conte, 'mai pensato a struttura centralizzata invasiva' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Non è pensabile, e non ci abbiamo mai pensato, che ci sia una struttura centralizzata che possa essere invasiva o possa intralciare le prerogative, i poteri, le facoltà ma anche responsabilità che competono alle amministrazioni centrali, territoriali, periferiche. Mi dispiace che il dibattito pubblico abbia creato tale polverone. I ministeri, le regioni, i sindaci sono e rimarranno soggetti attuatori”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante l'incontro con la delegazione Pd sulla governance del Recovery. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Non è pensabile, e non ci abbiamo mai, che ci sia unache possa essereo possa intralciare le prerogative, i poteri, le facoltà ma anche responsabilità che competono alle amministrazioni centrali, territoriali, periferiche. Mi dispiace che il dibattito pubblico abbia creato tale polverone. I ministeri, le regioni, i sindaci sono e rimarranno soggetti attuatori”. Lo ha detto il premier Giuseppedurante l'incontro con la delegazione Pd sulla governance del

fattoquotidiano : Il rischio è che il piano che può portare in Italia i 209 miliardi del programma europeo Next Generation finisca tr… - fattoquotidiano : Giuseppe Conte, minacciato anche oggi dai renziani, cerca di spostare l’attenzione sul Recovery fund, leggete cosa… - fattoquotidiano : Recovery plan, Conte: “Si può discutere di tutto, ma nel merito. Non possiamo permetterci distrazioni, ne va della… - deepsillo : RT @La_manina__: Non ho idea di come verrebbe gestito il Recovery Fund, se affidato alla task force di Conte. Però ho un'idea abbastanza c… - SmorfiaDigitale : Recovery, Conte coinvolge maggioranza e Parlamento: 'No ai ritardi, tra i pilast... -