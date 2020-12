Quanto guadagnano i giocatori di NBA? La classifica degli stipendi | cifre milionarie | Curry batte LeBron James

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Mercoledì 23 dicembre incomincerà la2020-2021, il massimo campionato statunitense di basket. La Lega più famosa al mondo inizierà durante il periodo delle festività natalizie (sono in programma alcuni incontri anche il “Christmas Day”, il Giorno di Natale) e, come sempre, si preannuncia particolarmente emozionante e appassionante. Si riprende con oltre due mesi di ritardo rispetto al calendario abituale perché la passata stagione si è conclusa soltanto a ottobre a causa della lunga sosta dovuta all’emergenza sanitaria. Ci aspettano quattro mesi di regular season, poi il via con la fase calda della stagione: i playoff. Il tabellone a eliminazione diretta condurrà alle Finals che, poco prima dell’avvio delle Olimpiadi di Tokyo, assegneranno il prestigioso anello. Sono tante le formazioni che possono ambire al sigillo e ne vedremo davvero delle belle. Come sempre le ...