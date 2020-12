Pensioni, INPS: pagamento anticipato anche a gennaio e febbraio (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – anche per i mesi di gennaio e febbraio, il pagamento presso gli sportelli postali dei trattamenti Pensionistici, degli assegni, delle Pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e, quindi, distribuito su più giorni. Lo rende noto l’INPS. Come ormai noto, l’anticipo del pagamento delle Pensioni è stato stabilito allo scopo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli uffici postali in piena sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19. Il pagamento avverrà secondo il calendario regolato dalla lettera iniziale del cognome dei titolari delle ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) –per i mesi di, ilpresso gli sportelli postali dei trattamentistici, degli assegni, dellee delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili saràrispetto alle normali scadenze e, quindi, distribuito su più giorni. Lo rende noto l’. Come ormai noto, l’anticipo deldelleè stato stabilito allo scopo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli uffici postali in piena sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19. Ilavverrà secondo il calendario regolato dalla lettera iniziale del cognome dei titolari delle ...

INPS_it : #InpsComunica #ComunicatoStampa Previsto l’anticipo del pagamento delle #pensioni presso #PosteItaliane per i mesi… - fisco24_info : Pensioni Inps gennaio 2021, Poste italiane: pagamento anticipato : - Adnkronos : #Pensioni #Inps gennaio 2021, Poste italiane: pagamento anticipato - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni gennaio 2021 in anticipo anche per il mese di gennaio 2021,… - Agenparl : Comunicato stampa Inps_ Calendario pagamento delle pensioni presso Poste per i mesi di gennaio e febbraio 2021 - -