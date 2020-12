Parte la campagna #apriilcancello per adozioni responsabili (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma – ‘Tu puoi farlo, #apriilcancello’ e’ “l’originale campagna delle associazioni Gaia Animali & Ambiente e Cucciolissimi per invitare all’adozione responsabile dei cani di rifugio”, nella quale gli animali protagonisti si raccontano in prima persona. Ideata e realizzata con la collaborazione dell’agenzia di comunicazione Atravisio Digital Creative Factory, l’iniziativa nasce per “sensibilizzare sull’adozione responsabile e, anche in questo periodo di feste, ricorda che un cane non e’ un regalo ma un nuovo membro della famiglia che necessita di cure e rispetto”. I video, prosegue la nota dell’associazione Gaia Animali&Ambiente., raccontano le toccanti vicende di alcuni dei cani adottabili presso i rifugi comunali Muratella e Ponte Marconi in attesa di una famiglia. Protagonisti dei video sono Raimondo er cane vagabondo (poi accalappiato e ora ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma – ‘Tu puoi farlo,’ e’ “l’originaledelle associazioni Gaia Animali & Ambiente e Cucciolissimi per invitare all’adozione responsabile dei cani di rifugio”, nella quale gli animali protagonisti si raccontano in prima persona. Ideata e realizzata con la collaborazione dell’agenzia di comunicazione Atravisio Digital Creative Factory, l’iniziativa nasce per “sensibilizzare sull’adozione responsabile e, anche in questo periodo di feste, ricorda che un cane non e’ un regalo ma un nuovo membro della famiglia che necessita di cure e rispetto”. I video, prosegue la nota dell’associazione Gaia Animali&Ambiente., raccontano le toccanti vicende di alcuni dei cani adottabili presso i rifugi comunali Muratella e Ponte Marconi in attesa di una famiglia. Protagonisti dei video sono Raimondo er cane vagabondo (poi accalappiato e ora ...

