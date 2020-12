Padova | uomo uccide i due figli a coltellate e poi si suicida

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Continuano le indagini per accertare quello che è successo in via Sant'Ambrogio, nel piccolo paese di Trebaseleghe, a Nord-Est della provincia di, dove il 20 dicembre, Alessandro Pontin, 49 anni, armato di coltello ha ucciso i suoi duee poi si è tolto la vita.