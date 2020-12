Morte Maradona, suo ex medico: “Per me è suicidio, lo tentò pure a Cuba” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lo storico dottore che ha seguito El Diez per 30 anni rivela dei dettagli inquietanti sulla Morte dell'ex calciatore argentino L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lo storico dottore che ha seguito El Diez per 30 anni rivela dei dettagli inquietanti sulladell'ex calciatore argentino L'articolo proviene da Gossip e Tv.

infoitsport : L’ex medico Cahe sulla morte di Maradona: “Per me è stato un suicidio” - CalcioWeb : Il tentato suicidio di #Maradona: rivelazioni shock - TuttoSportUSA : Secondo la teoria dei lockdown. A napoli ci dovrebbe essere un picco tremendo di casi dopo la morte di Maradona ...come sono messi? - gjoegl : @RaiSport Gli amici aiutano gli amici in difficoltà e' Maradona lo era,purtroppo dopo la sua morte tutti gli erano amici ( a parole ) - kramerlengo : @DavidinoRomano Eh con insigne mertens in campo e la morte di maradona 3 gg prima. -