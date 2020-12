Marta muore a 27 anni in un tragico schianto: tornava a casa per il Natale (Di lunedì 21 dicembre 2020) La giovanissima studentessa Marta Gori è morta sabato notte in un tragico incidente autostradale: stava tornando a casa per il Natale. Sabato sera Marta Gori, studentessa di 27 anni originaria di Padova ma stabilitasi ad Udine, aveva deciso di mettersi in auto con il suo cagnolino per tornare a casa dalla famiglia per le festività L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 21 dicembre 2020) La giovanissima studentessaGori è morta sabato notte in unincidente autostradale: stava tornando aper il. Sabato seraGori, studentessa di 27originaria di Padova ma stabilitasi ad Udine, aveva deciso di mettersi in auto con il suo cagnolino per tornare adalla famiglia per le festività L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

