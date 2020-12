Malesia, matrimonio drive-thru per aggirare divieti anti-Covid: 10 mila invitati (Di lunedì 21 dicembre 2020) In tempi di Covid-19, ci si industria. E lo hanno fatto in maniera originale due sposi malesi, Tengku Muhammed Hafiz e Oceania Alagia: secondo le norme anti contagio al loro matrimonio nei pressi della capitale Kuala Lumpur avrebbero dovuto presenziare solo 20 invitati, ma in realtà ne sono arrivati 10 mila. Com’è stato possibile? Grazie al fatto che erano tutti a bordo della propria auto, coi finestrini rigorosamente chiusi, e passando a bassa velocità hanno salutato in carovana gli sposi. Una sfilata durata oltre tre ore, anche perché i partecipanti hanno ricevuto nella propria vettura la cena preconfezionata, proprio come se si stessero recando al drive-thru di un fast food. Nessuna regola infranta, tutti felici. Anche se il padre dello sposo, l’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) In tempi di-19, ci si industria. E lo hanno fatto in maniera originale due sposi malesi, Tengku Muhammed Hafiz e Oceania Alagia: secondo le normecontagio al loronei pressi della capitale Kuala Lumpur avrebbero dovuto presenziare solo 20, ma in realtà ne sono arrivati 10. Com’è stato possibile? Grazie al fatto che erano tutti a bordo della propria auto, coi finestrini rigorosamente chiusi, e passando a bassa velocità hanno salutato in carovana gli sposi. Una sfilata durata oltre tre ore, anche perché i parteciphanno ricevuto nella propria vettura la cena preconfezionata, proprio come se si stessero recando aldi un fast food. Nessuna regola infranta, tutti felici. Anche se il padre dello sposo, l’ex ...

MediasetTgcom24 : Covid, diecimila invitati a un matrimonio in Malesia ma senza infrangere le regole: tutti in auto #Malesia… - fattiamotore : Malesia, matrimonio drive-thru per aggirare divieti anti-Covid: 10 mila invitati - clikservernet : Malesia, matrimonio drive-thru per aggirare divieti anti-Covid: 10 mila invitati - Noovyis : (Malesia, matrimonio drive-thru per aggirare divieti anti-Covid: 10 mila invitati) Playhitmusic - - MarcoScafati1 : #Malesia, #matrimonio drive-thru per aggirare #divieti anti-#Covid: 10 mila invitati -