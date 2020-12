Lo zoccolo duro del Patriota Q: due persone dietro la maggioranza dei post di QAnon (Di martedì 22 dicembre 2020) “Due persone dietro la maggioranza dei post di QAnon” è una notizia che non ci sorprende per il fatto in sé, ma apre nuovi scenari proprio per quel numero. Nei nostri numerosi editoriali sul Patriota Q vi avevamo già avvisato che antromorfizzare il Patriota Q è una semplice astrazione del pensiero utile a comprenderne il fenomeno. Fenomeno di cui abbiamo parlato, ad esempio, nel nostro articolo dal titolo “Pizzagate: il ritorno della teoria cospirativa più bizzarra della storia – feat. il Patriota Q” ed altri sotto il tag QAnon che vi consigliamo di riscontrare. A tutta evidenza abbiamo sempre saputo che il Patriota Q è la creazione artificiale di imageboard e chat anonime come 4Chan, un Capitan Planet del Maschio Beta ... Leggi su bufale (Di martedì 22 dicembre 2020) “Dueladeidi” è una notizia che non ci sorprende per il fatto in sé, ma apre nuovi scenari proprio per quel numero. Nei nostri numerosi editoriali sulQ vi avevamo già avvisato che antromorfizzare ilQ è una semplice astrazione del pensiero utile a comprenderne il fenomeno. Fenomeno di cui abbiamo parlato, ad esempio, nel nostro articolo dal titolo “Pizzagate: il ritorno della teoria cospirativa più bizzarra della storia – feat. ilQ” ed altri sotto il tagche vi consigliamo di riscontrare. A tutta evidenza abbiamo sempre saputo che ilQ è la creazione artificiale di imageboard e chat anonime come 4Chan, un Capitan Planet del Maschio Beta ...

“Due persone dietro la maggioranza dei post di QAnon” è una notizia che non ci sorprende per il fatto in sé, ma apre nuovi scenari proprio per quel numero. Nei nostri numerosi editoriali sul Patriota ...

