LIVE | Covid, Ema: “Via libera a vaccino Pfizer-Biontech in tutta l’Ue” (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – Il comitato dell’Ema si è riunito oggi ed ha raccomandato la commercializzazione del vaccino Pfizer-Biontech in tutti e 27 gli stati membri. Lo ha annunciato l’Agenzia Europea per i Medicinali questo pomeriggio in conferenza stampa, specificando che il vaccino “è sicuro” e potrà essere somministrato a tutte le persone “dai 16 anni in su”. Leggi su dire (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – Il comitato dell’Ema si è riunito oggi ed ha raccomandato la commercializzazione del vaccino Pfizer-Biontech in tutti e 27 gli stati membri. Lo ha annunciato l’Agenzia Europea per i Medicinali questo pomeriggio in conferenza stampa, specificando che il vaccino “è sicuro” e potrà essere somministrato a tutte le persone “dai 16 anni in su”.

SkyTG24 : ?? L'Italia sospende i voli con la Gran Bretagna 'La nostra priorità è tutelare l'Italia e i nostri connazionali' ha… - fanpage : #Varianteinglese covid, nuovo caso sospetto in Italia - SkyTG24 : 'Siamo costretti ad agire', ha detto #Merkel, prendendo atto delle 'moltissime morti' dovute all'epidemia di… - luca_peluzzi : Non solo brutte notizie oggi - Majden3 : RT @fanpage: #Varianteinglese covid, nuovo caso sospetto in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Covid Covid Toscana 21 dicembre, 452 nuovi casi. Test, la Regione annuncia potenziamento / LIVE LA NAZIONE Rileggi live – La presentazione del calendario del Napoli: ci sono Insigne e Petagna

Live – Segui con noi la presentazione del calendario del Napoli 2021. Presenti anche il capitano Insigne e l’attaccante Andrea Petagna. A breve avrà inizio la conferenza stampa. Prende la parola Aless ...

CASERTANA - Il d.s. Pastore: "Sono 17 in tutto i positivi al Covid-19, ne abbiamo solo 8 disponibili"

Ivano Pastore, direttore sportivo della Casertana, è intervenuto a ‘Calcio Napoli 24 Live’ su CalcioNapoli24 TV: “Prima della trasferta di Palermo, i tamponi hanno dato 7 positivi. Chiediamo se ...

Live – Segui con noi la presentazione del calendario del Napoli 2021. Presenti anche il capitano Insigne e l’attaccante Andrea Petagna. A breve avrà inizio la conferenza stampa. Prende la parola Aless ...Ivano Pastore, direttore sportivo della Casertana, è intervenuto a ‘Calcio Napoli 24 Live’ su CalcioNapoli24 TV: “Prima della trasferta di Palermo, i tamponi hanno dato 7 positivi. Chiediamo se ...