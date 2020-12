Libia: armatore torna sulla 'Medinea', 'che emozione, ora la sanificazione' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mazara del Vallo (Trapani), 21 dic. (Adnkronos) - "Che emozione tornare sul mio peschereccio, non vedevo l'ora. Nei prossimi giorni verrà fatta la sanificazione. E poi sarà pronta a riprendere il mare". Così all'Adnkronos Marco Marrone, l'armatore del peschereccio 'Medinea', una delle due imbarcazioni sequestrate lo scorso primo settembre in mare dai militari libici. Questa mattina è tornato al porto per salire sul suo peschereccio dopo più di tre mesi. "Una ditta di Mazara - racconta si è offerta a fare gratuitamente la sanificazione. Sia alla mia barca che all'Antartide. Li ringrazio". E racconta che "la notte scorsa, per la prima volta dopo tre mesi, ho dormito bene. Sono crollato alle dieci di sera e mi sono svegliato alle sette. Non accadeva dal giornok del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mazara del Vallo (Trapani), 21 dic. (Adnkronos) - "Chere sul mio peschereccio, non vedevo l'ora. Nei prossimi giorni verrà fatta la. E poi sarà pronta a riprendere il mare". Così all'Adnkronos Marco Marrone, l'del peschereccio '', una delle due imbarcazioni sequestrate lo scorso primo settembre in mare dai militari libici. Questa mattina èto al porto per salire sul suo peschereccio dopo più di tre mesi. "Una ditta di Mazara - racconta si è offerta a fare gratuitamente la. Sia alla mia barca che all'Antartide. Li ringrazio". E racconta che "la notte scorsa, per la prima volta dopo tre mesi, ho dormito bene. Sono crollato alle dieci di sera e mi sono svegliato alle sette. Non accadeva dal giornok del ...

