La liberazione dei pescatori in Libia | la pericolosa bravata di Casalino e il ' nulla' di Di Maio

MediasetTgcom24 : Libia, Berlusconi chiama l'armatore della Medinea: 'Putin decisivo per la liberazione dei pescatori siciliani' … - LegaSalvini : INSAF, FIGLIA DI UNO DEI PESCATORI DI MAZARA DEL VALLO: 'PIÙ CHE UNA LIBERAZIONE, È STATA UN'UMILIAZIONE' - VittorioSgarbi : Sono felice per la liberazione dei pescatori mazaresi. Adesso spero che i due incapaci che sono volati lestamente i… - PetroneIvan : RT @GiancarloDeRisi: Conte e Di Maio raccontano balle sulla liberazione dei pescatori di Mazara. È stato l'ex bibitaro a inventarsi statist… - martamaura3 : RT @VivianaP1511: Il comandante del peschereccio ha ricevuto una telefonata da #Berlusconi, il quale ha dichiarato che la liberazione dei p… -

Ultime Notizie dalla rete : liberazione dei

askanews

Un Natale “semplice”, che richiama la Sacra Famiglia nella grotta di Betlemme “con poche luci e addobbi”, ma “partecipato e con chiese gremite” dai fedeli in un contesto ”drammatico per le sanzioni, c ...Questo pomeriggio l’assessora alle Culture Ines Pierucci, insieme alla segretaria della CGIL Bari Gigia Bucci, alla vicepresidente provinciale dell’ANPI Anna Lepore e ai rappresentanti del Coordinamen ...