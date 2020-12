Il Paradiso delle Signore 5 anticipazioni: MARTA non torna a Natale! (Di lunedì 21 dicembre 2020) A Il Paradiso delle Signore, da martedì 22 dicembre andrà in scena una piccola “guerra di famiglia” che riguarderà il prossimo pranzo di Natale. Come avete visto, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) ha proposto a sua cognata Beatrice (Caterina Bertone) di trascorrere la vigilia insieme, nipoti compresi. Il buon progetto del direttore del grande magazzino milanese tuttavia non è stato apprezzato da Adelaide (Vanessa Gravina), che si è vista “rovinare i piani” riguardanti le festività; per questo motivo la Contessa ha proposto a Beatrice un soggiorno in una località sciistica pur di tenere lontana lei e il suo clan da MARTA (Gloria Radulescu) e Vittorio. Gli spoiler ci dicono però che i piani di Adelaide non vedranno la luce visto che Pietro (Andrea Savorelli) e Serena (Giulia Patrignani), i nipoti di Vittorio, ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 21 dicembre 2020) A Il, da martedì 22 dicembre andrà in scena una piccola “guerra di famiglia” che riguarderà il prossimo pranzo di Natale. Come avete visto, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) ha proposto a sua cognata Beatrice (Caterina Bertone) di trascorrere la vigilia insieme, nipoti compresi. Il buon progetto del direttore del grande magazzino milanese tuttavia non è stato apprezzato da Adelaide (Vanessa Gravina), che si è vista “rovinare i piani” riguardanti le festività; per questo motivo la Contessa ha proposto a Beatrice un soggiorno in una località sciistica pur di tenere lontana lei e il suo clan da(Gloria Radulescu) e Vittorio. Gli spoiler ci dicono però che i piani di Adelaide non vedranno la luce visto che Pietro (Andrea Savorelli) e Serena (Giulia Patrignani), i nipoti di Vittorio, ...

LaFATAa5Stelle : RT @MarceVann: Certo carissimi, siete delle povere anime appena cadute dal Paradiso che non sanno nemmeno come si pronunci la parola MALDIC… - redazionetvsoap : #Natale solo con Beatrice e i figli! #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #anticipazioni - Jenni79430950 : RT @MarceVann: Certo carissimi, siete delle povere anime appena cadute dal Paradiso che non sanno nemmeno come si pronunci la parola MALDIC… - TroianoMassimo1 : RT @MarceVann: Certo carissimi, siete delle povere anime appena cadute dal Paradiso che non sanno nemmeno come si pronunci la parola MALDIC… - pleasebbmine : RT @ultimenotizie: A #Zanzibar, dove non si vedono mascherine sul volto o distanziamento tra le persone, sembra che il #coronavirus non esi… -