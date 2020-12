Il calendario di Mussolini che fa impazzire Gad Lerner (Di lunedì 21 dicembre 2020) Federico Garau calendario dedicato a Benito Mussolini: è boom di vendite. Gad Lerner attacca Bruno Vespa per il suo libro e si scaglia contro il centrodestra Il boom di vendite del calendario dedicato a Benito Mussolini ha scatenato le ire del giornalista Gad Lerner, il quale non ha trovato di meglio da fare che scagliarsi contro Bruno Vespa oltre che contro tutto il centrodestra. I dati di vendita del calendario, realizzato anche per il prossimo anno dal negozio Ferlandia di Predappio (comune della provincia di Forlì-Cesena) sono l'occasione perfetta per attaccare il celebre conduttore di "Porta a Porta", reo di aver realizzato e dato alla stampa un libro dedicato all'analisi della "dittatura del consenso", che soppresse le libertà degli italiani, ed ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Federico Garaudedicato a Benito: è boom di vendite. Gadattacca Bruno Vespa per il suo libro e si scaglia contro il centrodestra Il boom di vendite deldedicato a Benitoha scatenato le ire del giornalista Gad, il quale non ha trovato di meglio da fare che scagliarsi contro Bruno Vespa oltre che contro tutto il centrodestra. I dati di vendita del, realizzato anche per il prossimo anno dal negozio Ferlandia di Predappio (comune della provincia di Forlì-Cesena) sono l'occasione perfetta per attaccare il celebre conduttore di "Porta a Porta", reo di aver realizzato e dato alla stampa un libro dedicato all'analisi della "dittatura del consenso", che soppresse le libertà degli italiani, ed ...

