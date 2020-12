“I pipistrelli non sono uccelli, ma mammiferi”: 13enne corregge in diretta tv la gaffe di Bruno Vespa | VIDEO (Di lunedì 21 dicembre 2020) “I pipistrelli non sono uccelli, ma mammiferi”: 13enne corregge Vespa in tv VIDEO “I pipistrelli non sono uccelli, sono mammiferi”: 13enne corregge in diretta il conduttore Bruno Vespa nel corso di un programma televisivo, il cui VIDEO è divenuto virale sui social. Tutto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 20 dicembre nel corso della trasmissione Da noi… a ruota libera, in onda su Rai 1. Il programma, condotto da Francesca Fialdini, vedeva come ospiti Bruno Vespa e Francesco Barberini, 13enne appassionato di ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Inon, ma”:in tv“Inon”:inil conduttorenel corso di un programma televisivo, il cuiè divenuto virale sui social. Tutto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 20 dicembre nel corso della trasmissione Da noi… a ruota libera, in onda su Rai 1. Il programma, condotto da Francesca Fialdini, vedeva come ospitie Francesco Barberini,appassionato di ...

