Governo: Nobili (Iv), 'non decide Franceschini ma il Quirinale' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Queste reazioni fanno parte del gioco democratico, del resto il Pd è pieno di contraddizioni e di persone che la pensano in modo diverso. Le ricostruzioni che ho letto di Franceschini spero non siano vere, perché compete al Quirinale decidere cosa si fa e cosa no in caso di crisi di Governo". Lo ha detto Luciano Nobili, di Italia viva a 'L'Italia s'è desta' condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. "In caso di crisi, il Presidente della Repubblica verificherebbe se esiste un'altra maggioranza in Parlamento e secondo me si troverebbe perché nessuno vorrebbe andare al voto", ha spiegato il deputato di Iv. "Le ragioni per cui abbiamo fatto nascere questo Governo non ci sono più. Non abbiamo negato i pieni ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Queste reazioni fanno parte del gioco democratico, del resto il Pd è pieno di contraddizioni e di persone che la pensano in modo diverso. Le ricostruzioni che ho letto dispero non siano vere, perché compete alre cosa si fa e cosa no in caso di crisi di". Lo ha detto Luciano, di Italia viva a 'L'Italia s'è desta' condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. "In caso di crisi, il Presidente della Repubblica verificherebbe se esiste un'altra maggioranza in Parlamento e secondo me si troverebbe perché nessuno vorrebbe andare al voto", ha spiegato il deputato di Iv. "Le ragioni per cui abbiamo fatto nascere questonon ci sono più. Non abbiamo negato i pieni ...

CanigliaEva : RT @angelinascanu: O si ragiona sul futuro, oppure ognuno per la sua strada. Nobili avverte Conte - ItaliaViva : O si ragiona sul futuro, oppure ognuno per la sua strada. @lucianonobili avverte Conte - angelinascanu : O si ragiona sul futuro, oppure ognuno per la sua strada. Nobili avverte Conte - TV7Benevento : Governo: Nobili (Iv), 'non decide Franceschini ma il Quirinale'... - pablo__liberal : RT @Mosquitas77: O si ragiona sul futuro, oppure ognuno per la sua strada. Nobili avverte Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Nobili O si ragiona sul futuro, oppure ognuno per la sua strada. Nobili avverte Conte Formiche.net Governo: Nobili (Iv), 'non decide Franceschini ma il Quirinale'

Le ricostruzioni che ho letto di Franceschini spero non siano vere, perché compete al Quirinale decidere cosa si fa e cosa no in caso di crisi di governo". Lo ha detto Luciano Nobili, di Italia viva a ...

Crisi governo, Nobili (Iv): “Le ragioni per cui abbiamo fatto nascere questo governo non ci sono più”

AgenPress. Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio ...

Le ricostruzioni che ho letto di Franceschini spero non siano vere, perché compete al Quirinale decidere cosa si fa e cosa no in caso di crisi di governo". Lo ha detto Luciano Nobili, di Italia viva a ...AgenPress. Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio ...