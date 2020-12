Giocano a scacchi a -20° immersi nel ghiaccio | video (Di lunedì 21 dicembre 2020) Incredibile la partita a scacchi immortalata in questo video: due ragazzi si immergono nelle acque gelate del Canada per 5 minuti. La temperatura registrata è di -20° ma, tra una scaldata di mano e l'altra, la partita va avanti e i due non si arrendono. Due giovani davvero temerari! Guarda tutti i video Bolla ghiaccio Inverno Freddo Acqua None Uomo ghiaccio None palle ghiaccio lago Michigan chicago video freddo gelo maltempo None Leggi su panorama (Di lunedì 21 dicembre 2020) Incredibile la partita aimmortalata in questo: due ragazzi si immergono nelle acque gelate del Canada per 5 minuti. La temperatura registrata è di -20° ma, tra una scaldata di mano e l'altra, la partita va avanti e i due non si arrendono. Due giovani davvero temerari! Guarda tutti iBollaInverno Freddo Acqua None UomoNone pallelago Michigan chicagofreddo gelo maltempo None

itsjustinshope : CODATORTA E SALADIN CHE GIOCANO A SCACCHI IN ATTESA DALLA BATTAGLIA FINALE EHM SCUSATE VOLETE ANCHE DUE PASTICCINI - CicoPapi1 : RT @Baldaranza: * Mode and mood Quando uscì Breaking bad tutti che producevano anfetamine, ora che spopola La regina degli scacchi tutti c… - Baldaranza : * Mode and mood Quando uscì Breaking bad tutti che producevano anfetamine, ora che spopola La regina degli scacchi… - sussurrandom : Fra 20 minuti saranno le 19:00. Dame che giocano a scacchi. - SindromeN : #InterNapoli Le due squadre giocano con maglie a righe, ma sembra soprattutto una partita a scacchi. -

https://www.insider.com/surprising-dramatic-history-of-chess-chaturanga-the-queens-gambit-netflix-2020-12 Il prodigio degli scacchi Beth Harmon, interpretata dall’attrice Anya Taylor-Joy, legge un man ...

