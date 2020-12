Gigi D’Alessio tutti pazzi per il suo look: come si è presentato a The Voice Senior (Di lunedì 21 dicembre 2020) Serio e passionale soprattutto quando si parla di musica Gigi D’Alessio ha convinto proprio tutti nel ruolo di coach a The Voice Senior. Il programma appena concluso ha celebrato la vittoria di Erminio Sinni, carriera affermata nei più importanti piani bar della capitale, ma soprattutto artista eclettico che ha saputo dimostrare il suo talento nonostante L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 dicembre 2020) Serio e passionale soprattutto quando si parla di musicaha convinto proprionel ruolo di coach a The. Il programma appena concluso ha celebrato la vittoria di Erminio Sinni, carriera affermata nei più importanti piani bar della capitale, ma soprattutto artista eclettico che ha saputo dimostrare il suo talento nonostante L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

fgr62 : RT @Santas_Official: Ultimi giorni per venire inseriti nella LISTA DEI BAMBINI BUONI. Retwitt per iscriversi. Tutti gli altri riceveranno… - GIuletta_21 : Scusate ma me li merito pure io Pier e Crocc in accappatoio che mentre cantano Gigi D'Alessio mi puliscono casa con… - RoJuventina : Come se già la tragedia che sta per succedere stasera non bastasse ciliegina sulla torta Gigi D'Alessio ?? #rosmello - marcymarcy17 : RT @Santas_Official: Ultimi giorni per venire inseriti nella LISTA DEI BAMBINI BUONI. Retwitt per iscriversi. Tutti gli altri riceveranno… - giul324 : Zelletta : 'Io amo Gigi d'Alessio' #GFvip -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi D’Alessio Antonella Clerici conduttrice di The Voice Senior, Maurizio Costanzo fa un commento che lascia interdetti: “Mi aspetto di tutto …” Baritalia News