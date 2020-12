Coronavirus, in Sicilia scendono ancora i nuovi casi: ricoveri in lieve risalita, 26 morti (Di martedì 22 dicembre 2020) Stop ai voli dal Regno Unito per la variante Covid, l'Asp: 'Chi è rientrato da lì ci contatti' 20 dicembre 2020 Coronavirus, controlli sul volo arrivato a Palermo da Londra: scoperti tre positivi 21 ... Leggi su palermotoday (Di martedì 22 dicembre 2020) Stop ai voli dal Regno Unito per la variante Covid, l'Asp: 'Chi è rientrato da lì ci contatti' 20 dicembre 2020, controlli sul volo arrivato a Palermo da Londra: scoperti tre positivi 21 ...

InformaSicilia : Coronavirus in Sicilia, 792 positivi e 24 morti - - MessinaMag : Oggi 21 dicembre 2020…, in Sicilia vi sono 181 persone in cura nelle Terapie Intensive per il #Coronavirus - palermo24h : Coronavirus. Approvato in Prefettura a Enna il documento operativo definitivo per il rientro in sicurezza degli stu… - esperonews : Coronavirus, aumentano nuovamente i morti per Covid, ricoveri e terapia intensiva - infoitinterno : Variante Coronavirus in Sicilia, 1.115 persone osservate speciali -