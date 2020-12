Classifica marcatori Serie A 2020/2021: Cristiano Ronaldo in testa da solo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Classifica marcatori Serie A 2020/2021: tutti i bomber del campionato È partita ufficialmente, con l’inizio del campionato di Serie A 2020/2021, la caccia alla successione di Ciro Immobile sul trono dei bomber del massimo campionato italiano. Il bomber della Lazio è succeduto a Fabio Quagliarella e si è laureato capocannoniere della Serie A 2019/2020. Grazie ai 36 gol realizzati, l’attaccante napoletano ha eguagliato il record storico di Gonzalo Higuain e si è aggiudicato anche la Scarpa d’Oro europea, precedendo Lewandowski. Classifica marcatori Serie A 2020/2021: a partire dal week-end del 19 e 20 settembre, giornata dopo giornata, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020): tutti i bomber del campionato È partita ufficialmente, con l’inizio del campionato di, la caccia alla successione di Ciro Immobile sul trono dei bomber del massimo campionato italiano. Il bomber della Lazio è succeduto a Fabio Quagliarella e si è laureato capocannoniere dellaA 2019/. Grazie ai 36 gol realizzati, l’attaccante napoletano ha eguagliato il record storico di Gonzalo Higuain e si è aggiudicato anche la Scarpa d’Oro europea, precedendo Lewandowski.: a partire dal week-end del 19 e 20 settembre, giornata dopo giornata, ...

FBiasin : Classifica marcatori #SerieA: tre tizi qualunque in testa a quota 10 gol... #Ibrahimovic #Ronaldo #Lukaku - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Classifica marcatori: Cr7 resta in vetta, Belotti a quota 9 - laquila1927fm : ?? CLASSIFICA MARCATORI #primacategoria #forzalaquila #ilcapoluogo #footballmanager - puffasgirl_ : RT @giuggiup: @CucchiRiccardo C'è una leggera differenza Uno ha il record assoluto di goal in una singola stagione di A Uno ha vinto la sc… - giuggiup : @CucchiRiccardo C'è una leggera differenza Uno ha il record assoluto di goal in una singola stagione di A Uno ha v… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica marcatori Serie A, la classifica marcatori aggiornata: CR7 stacca tutti, Belotti davanti a Immobile TUTTO mercato WEB Calcio: Fiorentina all'esame Juve cerca punti salvezza

(DAZN News) Dopo aver messo a segno la doppietta al Parma, Ronaldo è entrato nella speciale classifica dei marcatori di Serie A capaci di segnare il maggior numero di gol in un anno solare. CR7 ha ...

SERIE C: classifica marcatori. Quarto centro per Sarao, si porta a -1 da Pecorino

Come cambia la classifica marcatori del girone C di Serie C a seguito dei risultati maturati nella 16/a giornata. L’attaccante rossazzurro Manuel Sarao continua a risalire, siglando il quarto gol in ...

(DAZN News) Dopo aver messo a segno la doppietta al Parma, Ronaldo è entrato nella speciale classifica dei marcatori di Serie A capaci di segnare il maggior numero di gol in un anno solare. CR7 ha ...Come cambia la classifica marcatori del girone C di Serie C a seguito dei risultati maturati nella 16/a giornata. L’attaccante rossazzurro Manuel Sarao continua a risalire, siglando il quarto gol in ...