Casalbordino (Chieti) – Esplode fabbrica di recupero esplosivi: morti e feriti (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un'esplosione si è verificata in una fabbrica di recupero esplosivi a Casalbordino, in provincia di Chieti. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, che si trovano già sul posto, ci sarebbero tra vittime, come confermato dagli stessi pompieri. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio alla Sabino Esplodenti Srl.

