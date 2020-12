Boris Johnson: la variante non è più pericolosa del virus che ha causato la pandemia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Regno Unito in queste ore si trova di fatto isolato dal resto del mondo, dopo che decine di Paesi hanno sospeso gli arrivi dalla Gran Bretagna, a causa della nuova variante del coronavirus scoperta nel Paese. Johnson: questa variante non è più pericolosa Il premier britannico Boris Johnson ha tenuto una conferenza stampa nel pomeriggio, dopo la riunione del comitato Cobra per le emergenze. “Non c’è nessuna ragione – ha detto Johnson – per pensare che questa variante sia più pericolosa” di quella che ha fino a ora provocato la pandemia. “Dobbiamo agire sulla base della biologia e le misure saranno rivalutate ogni due settimane”. 500mila persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino in Gran ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Regno Unito in queste ore si trova di fatto isolato dal resto del mondo, dopo che decine di Paesi hanno sospeso gli arrivi dalla Gran Bretagna, a causa della nuovadel coronascoperta nel Paese.: questanon è piùIl premier britannicoha tenuto una conferenza stampa nel pomeriggio, dopo la riunione del comitato Cobra per le emergenze. “Non c’è nessuna ragione – ha detto– per pensare che questasia più” di quella che ha fino a ora provocato la. “Dobbiamo agire sulla base della biologia e le misure saranno rivalutate ogni due settimane”. 500mila persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino in Gran ...

LaStampa : L’allarme scatenato dall’annuncio della mutazione del virus ha generato panico: fermi i traghetti e l’eurotunnel. E… - rtl1025 : ?? “#Londra in #lockdown da domani. Non possiamo avere il #Natale che avevamo programmato” Lo ha detto il premier br… - mante : Boris Johnson ha appena chiuso Londra. - SecolodItalia1 : Boris Johnson: la variante non è più pericolosa del virus che ha causato la pandemia - IlMagodiIos : RT @carloalberto: Game over su #Brexit dal Parlamento Europeo. Boris Johnson e i Tories imparino che le regole democratiche dell’Unione Eur… -

Ultime Notizie dalla rete : Boris Johnson Oms: "In stretto contatto con Boris Johnson" L'HuffPost Regno Unito: Johnson invita popolazione a "continuare a fare acquisti normalmente"

In una conferenza stampa trasmessa in diretta nazionale per commentare l'andamento del blocco alle frontiere britanniche da parte della ...

Brexit: Johnson, posizione invariata, restano problemi, pronti a termini Wto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 dic - "La posizione e' invariata, restano problemi come sapete, vogliamo poter essere in pieno controllo delle nostre leggi e delle nostre acque. Per questo ...

In una conferenza stampa trasmessa in diretta nazionale per commentare l'andamento del blocco alle frontiere britanniche da parte della ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 dic - "La posizione e' invariata, restano problemi come sapete, vogliamo poter essere in pieno controllo delle nostre leggi e delle nostre acque. Per questo ...