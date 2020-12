Amici 20, Rudy e Pettinelli contro Arisa: “Nessun professore come te” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nel daytime di lunedì 21 dicembre di Amici 20 che è stato trasmesso alle ore 19 su Italia Uno, abbiamo assistito alla fine della puntata che è iniziata sabato 19 dicembre e che è stata registrata mercoledì scorso. Una sesta messa in onda ricca di emozioni, sfide e litigi. Una forte discussione è avvenuta anche durante questo appuntamento del quotidiano del talent show di Canale Cinque. I protagonisti dei diversi botta e risposta sono Arisa, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. I tre professori di canto, nello specifico, si sono scontrati dopo l’esibizione dell’allieva Kika sul brano ‘Rather Be’ dei ‘Clan Bandit feat. Jess Glynne’, aspirante cantante che fa parte del team della cantante lucana. Se per voi Kika con "Rather be" merita di indossare la maglia grigia, scrivetecelo qui sotto nei commenti #Amici20 ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nel daytime di lunedì 21 dicembre di20 che è stato trasmesso alle ore 19 su Italia Uno, abbiamo assistito alla fine della puntata che è iniziata sabato 19 dicembre e che è stata registrata mercoledì scorso. Una sesta messa in onda ricca di emozioni, sfide e litigi. Una forte discussione è avvenuta anche durante questo appuntamento del quotidiano del talent show di Canale Cinque. I protagonisti dei diversi botta e risposta sonoZerbi e Anna. I tre professori di canto, nello specifico, si sono scontrati dopo l’esibizione dell’allieva Kika sul brano ‘Rather Be’ dei ‘Clan Bandit feat. Jess Glynne’, aspirante cantante che fa parte del team della cantante lucana. Se per voi Kika con "Rather be" merita di indossare la maglia grigia, scrivetecelo qui sotto nei commenti #20 ...

