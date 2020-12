Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 dicembre 2020)DEL 20 DICEMBREORE 13:20 FEDERICO DI LERNIA NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL CONSUETO APPUNTAMENTO ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA APPIA SULLA CASSA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA MENTRE SULLA FLAMINIA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALTEZZA CIMITERO FLAMINIO IN DIREZIONE CASTEL NUOVO DI PORTO CODE SULLA PRENESTINA TRA IL RACCORDO E COLLE MONFORTANI NEI DUE SENSI SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE A TRATTI TRA VITINIA A CASAL PALOCCO IN DIREZIONE OSTIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO LA LINEA TRAM 2 SOSTITUITA DA BUS A CAUSA DI UN DANNEGGIAMENTO DELLA RETE AEREA DA PARTE DI VEICOLO PRIVATO RICORDIAMO CHE È ATTIVO IL BLOCCO ECOLOGICO FINO AL 21 DICEMBRE TRA LE 7:30 E LE 20:30 IN FASCIA VERDE ...