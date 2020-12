“Una nuova variante del virus, più contagioso”. Covid, paura in Inghilterra. L’allarme dell’Oms. E si teme sui vaccini (Di domenica 20 dicembre 2020) Londra, Sud-Est ed Est dell’Inghilterra ufficialmente in lockdown per il ‘livello 4’, il livello di restrizioni più severo mai adottato, dopo la scoperta di una nuova variante di Coronavirus che sembra essere più rapida nel diffondersi e più contagiosa. Le nuove restrizioni con lockdown annunciate ieri pomeriggio dal primo ministro Johnson e del governo britannico, spiega il Guardian, “sembrano aver provocato” nella serata di ieri “un allarmante esodo di persone da Londra che speravano di evitarlo recandosi in altre parti del Paese (meno colpite da Covid). Speriamo che questo non si traduca in più casi in quelle regioni, ma è difficile vedere come sarà”, la riflessione. L’Oms informa intanto via Twitter di essere “in stretto contatto con i funzionari del Regno Unito sulla nuova ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) Londra, Sud-Est ed Est dell’ufficialmente in lockdown per il ‘livello 4’, il livello di restrizioni più severo mai adottato, dopo la scoperta di unadi Coronache sembra essere più rapida nel diffondersi e più contagiosa. Le nuove restrizioni con lockdown annunciate ieri pomeriggio dal primo ministro Johnson e del governo britannico, spiega il Guardian, “sembrano aver provocato” nella serata di ieri “un allarmante esodo di persone da Londra che speravano di evitarlo recandosi in altre parti del Paese (meno colpite da). Speriamo che questo non si traduca in più casi in quelle regioni, ma è difficile vedere come sarà”, la riflessione. L’Oms informa intanto via Twitter di essere “in stretto contatto con i funzionari del Regno Unito sulla...

Andrea Zelletta è rimasto molto male per il commento di Fulvio Abbate. L’ex concorrente, quando è stato annunciato il provvedimento disciplinare nei confronti di Filippo Nardi, ha sottolineato che è s ...

Per Google e il Play Store una nuova causa antitrust all’orizzonte

Google sta già affrontando diverse cause legali antitrust in tutto il mondo e l’elenco di controversie potrebbe allungarsi il prossimo mese con nuovi grattacapi da affrontare in casa. In caso contrari ...

