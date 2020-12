The Voice Senior, finale/ Diretta, vincitore Erminio Sinni, seconda Elena Ferretti (Di lunedì 21 dicembre 2020) The Voice Senior, Diretta finale 20 dicembre e vincitore: ospite speciale Gianna Nannini. vincitore Erminio Sinni, seconda Elena Ferretti, terzo Marco Guerzoni. Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 21 dicembre 2020) The20 dicembre e: ospite speciale Gianna Nannini., terzo Marco Guerzoni.

THEVOICE_ITALY : @GiannaNannini Avete perso l'inizio della Finale di #TheVoiceSenior? È il momento giusto per mettersi in pari. ????… - THEVOICE_ITALY : Un rapporto destinato a crescere. ? Scoprite di più qui.???? #TheVoiceSenior - THEVOICE_ITALY : @CLEMENTINOIENA Continuate a scoprire il genio nascosto del nostro @CLEMENTINOIENA. ????#TheVoiceSenior - zazoomblog : VINCITORE THE VOICE SENIOR CHI È?- Erminio Sinni Elena Ferretti o Marco Guerzoni? - #VINCITORE #VOICE #SENIOR… - pretacouchemar : RT @Monica13293502: @THEVOICE_ITALY @RaiUno Per favorefate ancora mille e mille di queste edizioni!!! The voice Senior ?? io tifavo per Marc… -