Tennis | Fabio Fognini | “Stiamo vivendo un grande momento e il futuro con Sinner e Berrettini è assicurato”

Leggi su oasport

(Di domenica 20 dicembre 2020)guarda alcon fiducia e determinazione. Il 2020 è stato un anno difficile sotto tutti i punti di vista: la pandemia, l’operazione alle caviglie e poi il caso positivo a Santa Margherita di Pula. Non si è fatto mancare niente il ligure, che al termine di quest’annata così poco propizia per lui ha anche deciso di cambiare tecnico: lasciare Corrado Barazzutti (capitano di Coppa Davis) e affidarsi al tecnico argentino Alberto Mancini. Secondo tanti degli addetti ai lavori una dimostrazione di vitalità per, desideroso di rimettersi ancora una volta in discussione e di essere protagonista sui campi da gioco. La sua avventura l’anno venturo inizierà in qualità di n.17 del mondo e da Antalya, nuoto torneo ATP 250 che darà il via alla sua stagione agonistica nei primi giorni di gennaio, preparandosi ...